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Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга - РИА Новости, 15.01.2025
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17:49 15.01.2025 (обновлено: 18:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/armenija-1993891265.html
Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга
Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга - РИА Новости, 15.01.2025
Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга
Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:49:00+03:00
2025-01-15T18:52:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости. Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян. "Министр финансов Армении (Ваге Ованнисян. — Прим. ред.) заявлял, что между минфинами Армении и России достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга", — сказал он на пресс-конференции.При этом Папикян затруднился ответить, на каком этапе находится реализация этой инициативы.Министр также назвал Москву стратегическим союзником, отметив, что армяно-российские отношения продолжают развиваться.&quot;Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. &lt;...&gt; У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависят глубина и уровень дальнейшего сотрудничества&quot;, — отметил Папикян.Он добавил, что Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества и юридически продолжает принимать участие в ОДКБ.
https://ria.ru/20241206/armeniya-1987645694.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, москва, одкб
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Москва, ОДКБ
Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга

Армения договорилась с Россией о сокращении госдолга в счет суммы за вооружение

© SputnikМинистр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025
Министр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Министр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025
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ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости. Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Министр финансов Армении (Ваге Ованнисян. — Прим. ред.) заявлял, что между минфинами Армении и России достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга", — сказал он на пресс-конференции.
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При этом Папикян затруднился ответить, на каком этапе находится реализация этой инициативы.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. Он предлагал обсудить сокращение армянского долга перед Москвой в размере выплаченной за оружие суммы. В свою очередь, Россия не сообщала о каких-либо задержках в поставках.

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Министр также назвал Москву стратегическим союзником, отметив, что армяно-российские отношения продолжают развиваться.
«

"Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. <...> У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависят глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", — отметил Папикян.

Он добавил, что Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества и юридически продолжает принимать участие в ОДКБ.
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