Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга
Армения договорилась с Россией о сокращении госдолга в счет суммы за вооружение
© SputnikМинистр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025
© Sputnik
Министр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025
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ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости. Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Министр финансов Армении (Ваге Ованнисян. — Прим. ред.) заявлял, что между минфинами Армении и России достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга", — сказал он на пресс-конференции.
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При этом Папикян затруднился ответить, на каком этапе находится реализация этой инициативы.
В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. Он предлагал обсудить сокращение армянского долга перед Москвой в размере выплаченной за оружие суммы. В свою очередь, Россия не сообщала о каких-либо задержках в поставках.
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Министр также назвал Москву стратегическим союзником, отметив, что армяно-российские отношения продолжают развиваться.
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"Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. <...> У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависят глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", — отметил Папикян.
Он добавил, что Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества и юридически продолжает принимать участие в ОДКБ.
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