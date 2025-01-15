https://ria.ru/20250115/armenija-1993891265.html

Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга

Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга - РИА Новости, 15.01.2025

Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга

Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:49:00+03:00

2025-01-15T17:49:00+03:00

2025-01-15T18:52:00+03:00

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ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости. Ереван и Москва договорились сократить армянский госдолг перед Россией в размере суммы, выплаченной республикой за вооружение, которое она не получила, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян. "Министр финансов Армении (Ваге Ованнисян. — Прим. ред.) заявлял, что между минфинами Армении и России достигнута договоренность, согласно которой выплаченная нами сумма будет списана из межгосударственного долга", — сказал он на пресс-конференции.При этом Папикян затруднился ответить, на каком этапе находится реализация этой инициативы.Министр также назвал Москву стратегическим союзником, отметив, что армяно-российские отношения продолжают развиваться."Официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. <...> У нас есть объективные вопросы, которые требуют ответов путем здоровых обсуждений, и от этих ответов зависят глубина и уровень дальнейшего сотрудничества", — отметил Папикян.Он добавил, что Армения не аннулировала ни один документ двустороннего сотрудничества и юридически продолжает принимать участие в ОДКБ.

https://ria.ru/20241206/armeniya-1987645694.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993637951.html

https://ria.ru/20241218/aliev-1989855435.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, никол пашинян, москва, одкб