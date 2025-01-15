https://ria.ru/20250115/arakchi-1993831645.html

Аббас Аракчи: договор России и Ирана – шаг к созданию справедливого мира

Аббас Аракчи: договор России и Ирана – шаг к созданию справедливого мира - РИА Новости, 15.01.2025

Аббас Аракчи: договор России и Ирана – шаг к созданию справедливого мира

Россия и Иран близки к подписанию договора о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве – историческое соглашение планируется заключить после переговоров... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:00:00+03:00

2025-01-15T16:00:00+03:00

2025-01-15T16:11:00+03:00

россия

иран

аббас аракчи

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Россия и Иран близки к подписанию договора о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве – историческое соглашение планируется заключить после переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января. О том, какие сферы сотрудничества охватывает документ, в частности в обороне и энергетике, глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал в статье для РИА Новости.Мне очень приятно, что у меня есть возможность рассказать о новом видении, достигнутом между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в формате "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Отношения между Ираном и Россией, которые на протяжении истории неоднократно подвергались сложным испытаниям, сегодня находятся на этапе, который можно считать символом устойчивого сотрудничества, ориентированного на будущее.Этот договор является важной вехой, которая не только укрепляет двусторонние отношения, но и обеспечивает основу для инновационной роли в региональных и глобальных событиях.Иран и Россия, как две крупные и могущественные страны, играют видную роль в формировании нового мирового порядка. Иран, имеющий стратегическое положение в центре географии энергетики и международной торговли, и Россия, как страна с бесконечными ресурсами, развитой промышленностью и широким влиянием, имеют огромный потенциал для сотрудничества.Помимо географических и экономических особенностей, эти две страны также схожи по своим основополагающим принципам. Обе страны выступают против односторонних действий и незаконного вмешательства во внутренние дела стран. Сотрудничество между Ираном и Россией — это не просто двустороннее взаимодействие, но и послание всем странам, которые верят в национальный суверенитет, справедливость и многосторонность.Подписание 20-летнего договора между Ираном и Россией — это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее. Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами и уделяет особое внимание следующим трем основным направлениям.Первое – это экономическое сотрудничество, создание более сильных связей.Экономика — это движущая сила любых международных отношений. Всеобъемлющий договор уделяет особое внимание укреплению экономических отношений между двумя странами:— коридор "Север-Юг": этот масштабный транспортный проект соединяет Иран с Россией, а оттуда с Европой и Азией. С завершением строительства этого коридора торговые пути между двумя странами станут короче, а расходы снизятся.— торговля и инвестиции: в прошлом году объем торговли между Ираном и Россией вырос на 15 процентов, и новый договор еще больше ускорит эту тенденцию. В повестку дня этого сотрудничества входит все: от развития общих рынков до инвестирования в инфраструктурные проекты.— энергетика: Иран и Россия, как две крупнейшие державы в нефтегазовой отрасли, могут сотрудничать друг с другом в производстве, передаче и экспорте энергии. Также передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора.Второе – это технологии и наука.И Иран, и Россия обладают обширным научно-исследовательским потенциалом. Договор о всеобъемлющем партнерстве предоставляет платформу для обмена знаниями и сотрудничества в таких областях, как нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и медицинские науки. Это сотрудничество будет расширяться не только на правительственном уровне, но и между университетами и исследовательскими учреждениями двух стран.И третье – это культура и туризм, укрепление гуманитарных связей. Одним из недооцененных аспектов международных отношений является важность культурных обменов. Стратегическое соглашение упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы, что позволит двум странам лучше понять друг друга.Иран и Россия, активно участвуя в таких организациях, как Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС и Евразийский экономический союз, определяют новую модель регионального и глобального сотрудничества. Эти организации, представляющие развивающиеся державы и противников однополярного порядка, создают платформу для большей синергии и координации между Ираном и Россией.Одним из важных аспектов договора является укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Иран и Россия обладают ценным опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом. Такое партнерство, направленное на укрепление региональной и глобальной стабильности, отвечает не только интересам двух стран, но и интересам мира во всем мире.Вопреки утверждениям некоторых средств массовой информации, это взаимодействие направлено не на угрозу, а на укрепление общей безопасности и защиту человеческих ценностей.Иран и Россия всегда подчеркивали необходимость прекращения гуманитарных кризисов. Примерами такого общего видения является сотрудничество в отправке гуманитарной помощи в Газу и поддержка международных резолюций по прекращению конфликта. Эти обязательства основаны на общих убеждениях двух стран в справедливости и уважении человеческого достоинства.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — это больше, чем соглашение; это шаг на пути к созданию более справедливого и сбалансированного мира. Иран и Россия, осознавая свою историческую ответственность, строят новый порядок, в котором сотрудничество заменит гегемонию, а уважение — навязывание.Как сказал Лев Толстой: "Будущее принадлежит тому, кто знает, как действовать". Опираясь на это видение, Иран и Россия движутся к созданию светлого будущего для своих народов и других независимых государств.В заключение я надеюсь, что 2025 год станет годом мира, справедливости и рациональности, и что этот договор откроет новую главу в отношениях между Ираном и Россией, которая принесет пользу обеим странам и международному сообществу.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

https://ria.ru/20241217/iran-1989573124.html

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россия, иран, аббас аракчи