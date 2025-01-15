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В Кремле прокомментировали возможный запрет на импорт алюминия из России

В Кремле прокомментировали возможный запрет на импорт алюминия из России - РИА Новости, 15.01.2025

В Кремле прокомментировали возможный запрет на импорт алюминия из России

Возможное введение ограничений на импорт российского алюминия в Евросоюз может привести к дестабилизации мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:48:00+03:00

2025-01-15T12:48:00+03:00

2025-01-15T12:48:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Возможное введение ограничений на импорт российского алюминия в Евросоюз может привести к дестабилизации мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий. Подобные решения, конечно же, гипотетически, могут привести к дестабилизации мирового рынка", - сказал Песков журналистам. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Еврокомиссия намерена предложить внести запрет на импорт первичного алюминия из РФ в 16-й пакет санкций по России.

https://ria.ru/20241123/eksport-1985396717.html

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2025

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экономика, россия, дмитрий песков, еврокомиссия, санкции в отношении россии