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Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 - РИА Новости, 15.01.2025
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15:12 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/alkogol-1993854575.html
Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19
Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 - РИА Новости, 15.01.2025
Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19
Число скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19, передает телеканал NTV. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:12:00+03:00
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Число скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19, передает телеканал NTV. Ранее сообщалось о гибели 11 человек за сутки, в том числе иностранцев. Полиция задержала в Стамбуле во вторник двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя. "Из 46 госпитализированных в больницы Стамбула отравившихся алкоголем скончались 19 человек. Среди погибших есть иностранцы", - сообщил канал. Отравившиеся алкоголем граждане начали обращаться в больницы Стамбула в конце ноября 2024 года, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек. Полиция задержала ранее в общей сложности почти 40 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных в более чем тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
https://ria.ru/20241231/banya-1992121639.html
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19

NTV: число умерших от поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Число скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19, передает телеканал NTV.
Ранее сообщалось о гибели 11 человек за сутки, в том числе иностранцев. Полиция задержала в Стамбуле во вторник двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя.
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"Из 46 госпитализированных в больницы Стамбула отравившихся алкоголем скончались 19 человек. Среди погибших есть иностранцы", - сообщил канал.
Отравившиеся алкоголем граждане начали обращаться в больницы Стамбула в конце ноября 2024 года, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек.
Полиция задержала ранее в общей сложности почти 40 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных в более чем тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.
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