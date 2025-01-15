https://ria.ru/20250115/alkogol-1993854575.html

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 - РИА Новости, 15.01.2025

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19

Число скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19, передает телеканал NTV. РИА Новости, 15.01.2025

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СТАМБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Число скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19, передает телеканал NTV. Ранее сообщалось о гибели 11 человек за сутки, в том числе иностранцев. Полиция задержала в Стамбуле во вторник двоих граждан Туркмении, подозреваемых в причастности к производству контрафактного алкоголя. "Из 46 госпитализированных в больницы Стамбула отравившихся алкоголем скончались 19 человек. Среди погибших есть иностранцы", - сообщил канал. Отравившиеся алкоголем граждане начали обращаться в больницы Стамбула в конце ноября 2024 года, к началу 2025 года погибли не менее 37 человек. Полиция задержала ранее в общей сложности почти 40 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестованы. В рамках проверок, проведенных в более чем тысяче магазинов и заведений, специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.

https://ria.ru/20241231/banya-1992121639.html

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