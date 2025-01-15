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Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе - РИА Новости, 15.01.2025
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:50:00+03:00
2025-01-15T18:50:00+03:00
2025-01-15T19:09:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ , 15 янв - РИА Новости. Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США", - сказала Яшина .Она также напомнила слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева: "Росатом" уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач.
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запорожская аэс, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область, санкции в отношении россии
Запорожская АЭС, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Запорожская область, Санкции в отношении России
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: санкции США не отразятся на работе станции