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Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе - РИА Новости, 15.01.2025
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18:50 15.01.2025 (обновлено: 19:09 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/aes-1993902734.html
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе - РИА Новости, 15.01.2025
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе
Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:50:00+03:00
2025-01-15T19:09:00+03:00
запорожская аэс
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
запорожская область
санкции в отношении россии
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МЕЛИТОПОЛЬ , 15 янв - РИА Новости. Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США", - сказала Яшина .Она также напомнила слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева: "Росатом" уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач.
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запорожская аэс, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область, санкции в отношении россии
Запорожская АЭС, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Запорожская область, Санкции в отношении России
Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: санкции США не отразятся на работе станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ , 15 янв - РИА Новости. Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США", - сказала Яшина .
Она также напомнила слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева: "Росатом" уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач.
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Запорожская АЭССШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияЗапорожская областьСанкции в отношении России
 
 
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