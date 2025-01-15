https://ria.ru/20250115/aes-1993902734.html

Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе

Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе - РИА Новости, 15.01.2025

Санкции США против Запорожской АЭС не скажутся на ее работе

Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:50:00+03:00

2025-01-15T18:50:00+03:00

2025-01-15T19:09:00+03:00

запорожская аэс

сша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

запорожская область

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ , 15 янв - РИА Новости. Санкции, введённые США в отношении Запорожской атомной электростанции, не отразятся на ее работе, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США", - сказала Яшина .Она также напомнила слова генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева: "Росатом" уже несколько лет работает в условиях постоянного давления санкций, и это не мешает ему достигать поставленных задач.

https://ria.ru/20250115/bank-1993903982.html

сша

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, запорожская область, санкции в отношении россии