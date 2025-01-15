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В Красноярске арестовали мужчину, напавшего с ножом на человека в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2025
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08:16 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/aeroport-1993770390.html
В Красноярске арестовали мужчину, напавшего с ножом на человека в аэропорту
В Красноярске арестовали мужчину, напавшего с ножом на человека в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2025
В Красноярске арестовали мужчину, напавшего с ножом на человека в аэропорту
Центральный суд Красноярска арестовал уроженца Узбекистана, напавшего с ножом на человека в международном аэропорту, до 12 марта, сообщает объединенная... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:16:00+03:00
2025-01-15T08:16:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал уроженца Узбекистана, напавшего с ножом на человека в международном аэропорту, до 12 марта, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении обвиняемого… Каюмова Умида Арифовича … меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 12 марта 2025 года включительно", - говорится в сообщении. В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку. Пострадавший после нападения на него, сообщили РИА Новости во вторник в краевом минздраве, находится в реанимации, состояние врачи оценивают как стабильное.
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происшествия, россия, красноярск, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске арестовали мужчину, напавшего с ножом на человека в аэропорту

Красноярский суд арестовал напавшего с ножом на человека в аэропорту до 12 марта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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КРАСНОЯРСК, 15 янв – РИА Новости. Центральный суд Красноярска арестовал уроженца Узбекистана, напавшего с ножом на человека в международном аэропорту, до 12 марта, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении обвиняемого… Каюмова Умида Арифовича … меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 12 марта 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
В понедельник управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России позже сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по СФО сообщали, что мужчина, напавший с ножом на человека, оказался 40-летним уроженцем Узбекистана, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. Также собеседник агентства отмечал, что задержанный продолжительно употреблял водку.
Пострадавший после нападения на него, сообщили РИА Новости во вторник в краевом минздраве, находится в реанимации, состояние врачи оценивают как стабильное.
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Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
Вчера, 09:57
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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