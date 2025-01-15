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В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности - РИА Новости, 15.01.2025
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16:05 15.01.2025 (обновлено: 16:39 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/22-1993868295.html
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности - РИА Новости, 15.01.2025
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности
Подмосковные следователи раскрыли серию убийств и изнасилований девушек 22-летней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:05:00+03:00
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происшествия
московская область (подмосковье)
новосибирская область
россия
московский государственный институт культуры
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи раскрыли серию убийств и изнасилований девушек 22-летней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области."Предъявлено обвинение в совершении убийств четырех молодых девушек на территории Московской области (пункты "а", "к" части второй статьи 105 УК России). На допросе мужчина подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств", — сказали в ведомстве. По данным следствия, в 2002 году мужчина приехал из Новосибирской области в столичный регион учиться. В период обучения он нападал на девушек по ночам, насиловал и убивал. Первой из его жертв стала абитуриентка московского колледжа — ее нашли в лесу в Подольске. На вторую и третью девушек он напал в один день в центральном городском парке Пушкино. А четвертое преступление совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на учащуюся Московского государственного института культуры из Перу. После убийства иностранки мужчина вернулся в Сибирь. В июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек рабочая группа установила, что это серийное преступление. После этого специалисты провели экспертное исследование вещественных доказательств, которое установило биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области. Все это послужило основанием для возобновления расследования и последующего задержания 50-летнего подозреваемого. В пресс-службе добавили, что сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве, Московской области и других регионах России.
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
https://ria.ru/20241202/ubiystvo-1986926031.html
московская область (подмосковье)
новосибирская область
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), новосибирская область, россия, московский государственный институт культуры
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Новосибирская область, Россия, Московский государственный институт культуры
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности

В Подмосковье раскрыли серию убийств и изнасилований девушек 22-летней давности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи раскрыли серию убийств и изнасилований девушек 22-летней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
"Предъявлено обвинение в совершении убийств четырех молодых девушек на территории Московской области (пункты "а", "к" части второй статьи 105 УК России). На допросе мужчина подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств", — сказали в ведомстве.
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По данным следствия, в 2002 году мужчина приехал из Новосибирской области в столичный регион учиться. В период обучения он нападал на девушек по ночам, насиловал и убивал.
Первой из его жертв стала абитуриентка московского колледжа — ее нашли в лесу в Подольске. На вторую и третью девушек он напал в один день в центральном городском парке Пушкино. А четвертое преступление совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на учащуюся Московского государственного института культуры из Перу. После убийства иностранки мужчина вернулся в Сибирь.
В июле 2024 года при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек рабочая группа установила, что это серийное преступление. После этого специалисты провели экспертное исследование вещественных доказательств, которое установило биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области. Все это послужило основанием для возобновления расследования и последующего задержания 50-летнего подозреваемого.
В пресс-службе добавили, что сейчас обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве, Московской области и других регионах России.
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