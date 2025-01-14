https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993626477.html

На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном

На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном - РИА Новости, 14.01.2025

На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном

Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинских... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:33:00+03:00

2025-01-14T12:33:00+03:00

2025-01-14T12:34:00+03:00

в мире

украина

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран."Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — возмутился @EDurengue."Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — заявил @curiositymata."Французы не согласны. Это решение только Макрона. Давайте проведем референдум!" — призвал @alexglvr."Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как так получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Достигли ли мы точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить ярлык соратника Путина, и неужели политики так этого боятся?" — задался вопросами @Fexalt3."Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять военные контингенты в Украину. Это прихоть президента, который хочет поиграть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — написал @corynagos.В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993564411.html

https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон