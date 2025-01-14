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На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 14.01.2025 (обновлено: 12:34 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993626477.html
На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном
На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном - РИА Новости, 14.01.2025
На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном
Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинских... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:33:00+03:00
2025-01-14T12:34:00+03:00
в мире
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран."Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — возмутился @EDurengue."Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. &lt;…&gt; В любом случае, это ничего не изменит", — заявил @curiositymata."Французы не согласны. Это решение только Макрона. Давайте проведем референдум!" — призвал @alexglvr."Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как так получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Достигли ли мы точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить ярлык соратника Путина, и неужели политики так этого боятся?" — задался вопросами @Fexalt3."Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять военные контингенты в Украину. Это прихоть президента, который хочет поиграть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — написал @corynagos.В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250114/infobrics-1993598281.html
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7 495 645-6601
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине

На Западе накинулись на Зеленского после разговора с Макроном

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского за обсуждение с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.
"Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — возмутился @EDurengue.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Он не понял". СМИ рассказали о роковой ошибке Зеленского
10:52
"Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — заявил @curiositymata.
"Французы не согласны. Это решение только Макрона. Давайте проведем референдум!" — призвал @alexglvr.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Раде пригрозили снести Зеленского
02:36
"Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как так получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Достигли ли мы точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить ярлык соратника Путина, и неужели политики так этого боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.
"Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять военные контингенты в Украину. Это прихоть президента, который хочет поиграть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — написал @corynagos.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа
Вчера, 15:29
В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В офисе Зеленского рассказали о гарантиях безопасности Украины
Вчера, 13:41
 
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