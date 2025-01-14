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Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 14.01.2025
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17:46 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 14.01.2025
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
Владимир Зеленский в ответ на призыв западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:46:00+03:00
2025-01-14T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на призыв западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине в конечном счете предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский во вторник заявил, что у Украины на поле боя находится более 100 бригад и пожаловался, что каждую из них нужно укомплектовывать. "Техника, бронетехника, артиллерия, всё, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта… Когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет соответствующего укомплектования бригад… Человек должен быть защищен, иметь соответствующее оружие, знание и, думаю, этим партнеры должны насыщать украинскую армию прежде всего", - прокомментировал Зеленский призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Его слова приводит украинское агентство УНИАН. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Третьего января Служба внешней разведки РФ сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джейк салливан, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст

Зеленский потребовал от Запада укомплектовать ВСУ техникой и оружием

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на призыв западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине в конечном счете предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Зеленский во вторник заявил, что у Украины на поле боя находится более 100 бригад и пожаловался, что каждую из них нужно укомплектовывать.
"Техника, бронетехника, артиллерия, всё, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта… Когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет соответствующего укомплектования бригад… Человек должен быть защищен, иметь соответствующее оружие, знание и, думаю, этим партнеры должны насыщать украинскую армию прежде всего", - прокомментировал Зеленский призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Третьего января Служба внешней разведки РФ сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжейк СалливанЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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