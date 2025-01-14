Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
Зеленский потребовал от Запада укомплектовать ВСУ техникой и оружием
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на призыв западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что на Украине в конечном счете предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Зеленский во вторник заявил, что у Украины на поле боя находится более 100 бригад и пожаловался, что каждую из них нужно укомплектовывать.
"Техника, бронетехника, артиллерия, всё, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта… Когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет соответствующего укомплектования бригад… Человек должен быть защищен, иметь соответствующее оружие, знание и, думаю, этим партнеры должны насыщать украинскую армию прежде всего", - прокомментировал Зеленский призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.