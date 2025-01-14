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Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора - РИА Новости, 14.01.2025
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01:20 14.01.2025 (обновлено: 12:09 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993562091.html
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора - РИА Новости, 14.01.2025
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:20:00+03:00
2025-01-14T12:09:00+03:00
россия
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Согласно тексту, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц. В санкционный лист, кроме Национальной системы платежных карт, также попало закрытое акционерное общество "Золотая Корона".
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россия, владимир зеленский, в мире
Россия, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финсектора России, включая НСПК

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
Согласно тексту, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц.
В санкционный лист, кроме Национальной системы платежных карт, также попало закрытое акционерное общество "Золотая Корона".
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