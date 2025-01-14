https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993562091.html

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора - РИА Новости, 14.01.2025

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов российского финансового сектора

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:20:00+03:00

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россия

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир". Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Согласно тексту, санкции вводятся сроком на десять лет против 96 юридических и 75 физических лиц. В санкционный лист, кроме Национальной системы платежных карт, также попало закрытое акционерное общество "Золотая Корона".

https://ria.ru/20250113/kreml-1993453536.html

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Дарья Буймова

россия, владимир зеленский, в мире