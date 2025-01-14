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Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
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01:04 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993560911.html
Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине
Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине - РИА Новости, 14.01.2025
Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине
Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T01:04:00+03:00
2025-01-14T01:04:00+03:00
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дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. "Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия", - написал Зеленский в социальной сети X. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине

Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.
"Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия", - написал Зеленский в социальной сети X.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ назвали условие для отправки европейских войск на Украину
24 декабря 2024, 09:36
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории
12 декабря 2024, 11:18
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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