https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993560911.html

Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине

Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине - РИА Новости, 14.01.2025

Зеленский обсудил с Макроном инициативу по размещению войск на Украине

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T01:04:00+03:00

2025-01-14T01:04:00+03:00

2025-01-14T01:04:00+03:00

в мире

украина

франция

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. "Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия", - написал Зеленский в социальной сети X. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988764809.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)