https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html

Российские ученые рассказали, как нельзя лечить табачную зависимость

Российские ученые рассказали, как нельзя лечить табачную зависимость - РИА Новости, 14.01.2025

Российские ученые рассказали, как нельзя лечить табачную зависимость

Научное сообщество не рекомендует лечить табачную зависимость с помощью гипноза, иглорефлексотерапии и гомеопатии, а также использовать для этой цели... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T22:12:00+03:00

2025-01-14T22:12:00+03:00

2025-01-14T22:12:00+03:00

общество

россия

курение

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Научное сообщество не рекомендует лечить табачную зависимость с помощью гипноза, иглорефлексотерапии и гомеопатии, а также использовать для этой цели электронные сигареты, следует из клинических рекомендаций "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака (никотина). Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых". "Не рекомендуется для лечения зависимости от табака и никотинсодержащих продуктов использовать средства аверсивной терапии (средства для полоскания рта, меняющие вкус дыма сигарет), а также методы лечения без доказанной эффективности (иглорефлексотерапия, гипноз, нормобарическая гипокситерапия, краниальная электростимуляция, фитотерапия, гомеопатия и прочее)", - говорится в документе, опубликованном в рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава РФ. Не рекомендуется также использовать бездымные табачные изделия и электронные сигареты в качестве стратегии лечения табачной зависимости, так как нет научно обоснованных доказательств их влияния на здоровье. Лечение никотиновой зависимости должно проводиться с учетом степени выраженности готовности к отказу от никотина и включать фармакотерапию и когнитивно-поведенческую терапию, которые могут проводиться как отдельно, так и в комбинации, отмечается в рекомендациях. В России зарегистрированы разные формы лекарств, применяемых при никотиновой зависимости, среди них трансдермальный пластырь с длительным высвобождением никотина, лекарственная жевательная резинка, спрей для слизистой оболочки полости рта и таблетки для рассасывания. Схема назначения данных средств разрабатывается индивидуально с учётом степени зависимости, количества выкуриваемых сигарет и степени мотивации к отказу от табака. Курс лечения составляет от 3 до 6 месяцев, уточняется в документе. Повысить мотивацию пациента к прекращению курения должна также психологическая поддержка врача, следует из рекомендаций.

https://ria.ru/20240531/endokrinolog-1949550953.html

https://ria.ru/20241024/tabak-1979766755.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, курение