https://ria.ru/20250114/zaprlata-1993557363.html

Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше

Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше - РИА Новости, 14.01.2025

Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше

Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T02:15:00+03:00

2025-01-14T02:15:00+03:00

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общество

россия

работа

зарплата

отпуск

юлия паушкина

аб киап

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного, рассказала агентству "Прайм" руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.Речь идет о тех, кто зарабатывает сдельно — при меньшем количестве рабочих дней и результат труда будет меньше, пояснила она.При этом сотрудникам, работающим на окладе, невыгодно брать в январе отпуск — число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше.“Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", — пояснила юрист.То же касается работников с почасовой оплатой — стоимость часа в январе дороже, чем в полностью рабочих месяцах.

https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html

https://ria.ru/20250110/uvolnenie-1765449511.html

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общество, россия, работа, зарплата, отпуск, юлия паушкина, аб киап