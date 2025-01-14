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Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше - РИА Новости, 14.01.2025
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02:15 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zaprlata-1993557363.html
Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше
Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше - РИА Новости, 14.01.2025
Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше
Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T02:15:00+03:00
2025-01-14T02:15:00+03:00
общество
россия
работа
зарплата
отпуск
юлия паушкина
аб киап
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного, рассказала агентству "Прайм" руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.Речь идет о тех, кто зарабатывает сдельно — при меньшем количестве рабочих дней и результат труда будет меньше, пояснила она.При этом сотрудникам, работающим на окладе, невыгодно брать в январе отпуск — число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше.“Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", — пояснила юрист.То же касается работников с почасовой оплатой — стоимость часа в январе дороже, чем в полностью рабочих месяцах.
https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html
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общество, россия, работа, зарплата, отпуск, юлия паушкина, аб киап
Общество, Россия, Работа, Зарплата, Отпуск, Юлия Паушкина, АБ КИАП
Названа категория работников, чья зарплата в январе будет меньше

Юрист Паушкина заявила, что брать отпуск в январе невыгодно при работе на окладе

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает деньги из кошелька
Мужчина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает деньги из кошелька. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Работники, чья зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше обычного, рассказала агентству "Прайм" руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.
Речь идет о тех, кто зарабатывает сдельно — при меньшем количестве рабочих дней и результат труда будет меньше, пояснила она.
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При этом сотрудникам, работающим на окладе, невыгодно брать в январе отпуск — число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше.
«
“Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", — пояснила юрист.
То же касается работников с почасовой оплатой — стоимость часа в январе дороже, чем в полностью рабочих месяцах.
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ОбществоРоссияРаботаЗарплатаОтпускЮлия ПаушкинаАБ КИАП
 
 
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