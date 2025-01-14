Рейтинг@Mail.ru
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 14.01.2025 (обновлено: 18:16 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zapret-1993708849.html
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России - РИА Новости, 14.01.2025
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России
Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:08:00+03:00
2025-01-14T18:16:00+03:00
сша
китай
россия
в мире
технологии
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом."Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.
https://ria.ru/20250114/pokupki-1993572673.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, россия, в мире, технологии, джо байден
США, Китай, Россия, В мире, Технологии, Джо Байден
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России

Белый дом: США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из КНР и России

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом.
«
"Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.
Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.
Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Покупки США китайских автомобилей достигли исторического максимума
Вчера, 05:33
 
СШАКитайРоссияВ миреТехнологииДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала