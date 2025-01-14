https://ria.ru/20250114/zapret-1993708849.html
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России - РИА Новости, 14.01.2025
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России
Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T18:08:00+03:00
2025-01-14T18:08:00+03:00
2025-01-14T18:16:00+03:00
сша
китай
россия
в мире
технологии
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом."Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.
https://ria.ru/20250114/pokupki-1993572673.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, россия, в мире, технологии, джо байден
США, Китай, Россия, В мире, Технологии, Джо Байден
США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России
Белый дом: США запретили импорт "умных" автомобилей и технологий из КНР и России
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом.
«
"Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США
от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая
и России
. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.
Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.
Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.