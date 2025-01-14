https://ria.ru/20250114/zapret-1993708849.html

США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России

США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России - РИА Новости, 14.01.2025

США запретили импорт "умных" автомобилей из КНР и России

Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T18:08:00+03:00

2025-01-14T18:08:00+03:00

2025-01-14T18:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела запрет на импорт подключённых ("умных") автомобилей, а также связанных с ними аппаратных и программных решений из Китая и России, чтобы защитить национальную безопасность от киберугроз, сообщил Белый дом."Сегодня администрация Байдена-Харрис принимает решительные меры для защиты США от рисков, связанных с использованием цепочек поставок подключённых автомобилей в интересах Китая и России. Мы нацелены гарантировать, что автомобильные цепочки поставок останутся устойчивыми и защищёнными от киберугроз со стороны иностранных противников", - говорится в обнародованном заявлении американской администрации.Запрет стал результатом тщательного расследования и регуляторного процесса, начатого президентом США в прошлом году. Он охватывает как автомобили с подключением, так и технологии, необходимые для их работы, включая программное и аппаратное обеспечение, произведённое в КНР и России.Подключённые автомобили - это транспортные средства, оснащённые системами, которые позволяют им обмениваться данными через интернет. Такие технологии обеспечивают более высокую безопасность на дорогах, удобство для водителей и пассажиров, а также использование данных в режиме реального времени. Однако их эксплуатация, по мнению Вашингтона, также связана с высокими рисками взлома и использования данных враждебными государствами.

https://ria.ru/20250114/pokupki-1993572673.html

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китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, китай, россия, в мире, технологии, джо байден