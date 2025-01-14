Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин
Володин: Запад будет настаивать на мобилизации 16-летних украинцев
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада будут настаивать на мобилизации 16-летних украинцев после решения о мобилизации 18-летних.
"Не стесняясь, лидеры зарубежных стран сейчас говорят о том, что они начали финансировать и вооружать кровавый киевский режим задолго до начала специальной военной операции, способствовали геноциду мирного населения на Донбассе, Новороссии, убивали попросту стариков и детей. Поэтому они несут ответственность, так же, как режим Зеленского, за злодеяния на мирных территориях, и придет время, когда им надо будет за это отвечать. При этом вы видите, какую роль отвели гражданам Украины. Расходный материал, ничего более. А сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили. А дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовывали 16-летних, как это было в Германии во время Второй Мировой войны. И не стесняясь, заявляют об этом", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Председатель ГД отметил, что общий долг россиян сегодня заключается в том, чтобы сделать все для того, чтобы победить нацизм на Украине. По его словам, он поднял голову не случайно, это все происходило не без помощи Вашингтона и Брюсселя.
"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Украины понимали, к чему их ведут и Вашингтон, и Брюссель, и другие лидеры европейских государств, а также те, кто уже нелегитимен, но фактически узурпировал, захватил власть в Киеве", - добавил он.