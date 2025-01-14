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Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин - РИА Новости, 14.01.2025
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14:03 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zapad-1993653358.html
Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин
Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин - РИА Новости, 14.01.2025
Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада будут настаивать на мобилизации 16-летних украинцев после решения о мобилизации 18-летних. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада будут настаивать на мобилизации 16-летних украинцев после решения о мобилизации 18-летних. "Не стесняясь, лидеры зарубежных стран сейчас говорят о том, что они начали финансировать и вооружать кровавый киевский режим задолго до начала специальной военной операции, способствовали геноциду мирного населения на Донбассе, Новороссии, убивали попросту стариков и детей. Поэтому они несут ответственность, так же, как режим Зеленского, за злодеяния на мирных территориях, и придет время, когда им надо будет за это отвечать. При этом вы видите, какую роль отвели гражданам Украины. Расходный материал, ничего более. А сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили. А дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовывали 16-летних, как это было в Германии во время Второй Мировой войны. И не стесняясь, заявляют об этом", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Председатель ГД отметил, что общий долг россиян сегодня заключается в том, чтобы сделать все для того, чтобы победить нацизм на Украине. По его словам, он поднял голову не случайно, это все происходило не без помощи Вашингтона и Брюсселя. "Нам, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Украины понимали, к чему их ведут и Вашингтон, и Брюссель, и другие лидеры европейских государств, а также те, кто уже нелегитимен, но фактически узурпировал, захватил власть в Киеве", - добавил он.
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), брюссель, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Брюссель, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев, считает Володин

Володин: Запад будет настаивать на мобилизации 16-летних украинцев

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны Запада будут настаивать на мобилизации 16-летних украинцев после решения о мобилизации 18-летних.
"Не стесняясь, лидеры зарубежных стран сейчас говорят о том, что они начали финансировать и вооружать кровавый киевский режим задолго до начала специальной военной операции, способствовали геноциду мирного населения на Донбассе, Новороссии, убивали попросту стариков и детей. Поэтому они несут ответственность, так же, как режим Зеленского, за злодеяния на мирных территориях, и придет время, когда им надо будет за это отвечать. При этом вы видите, какую роль отвели гражданам Украины. Расходный материал, ничего более. А сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили. А дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовывали 16-летних, как это было в Германии во время Второй Мировой войны. И не стесняясь, заявляют об этом", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
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Председатель ГД отметил, что общий долг россиян сегодня заключается в том, чтобы сделать все для того, чтобы победить нацизм на Украине. По его словам, он поднял голову не случайно, это все происходило не без помощи Вашингтона и Брюсселя.
"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы граждане Украины понимали, к чему их ведут и Вашингтон, и Брюссель, и другие лидеры европейских государств, а также те, кто уже нелегитимен, но фактически узурпировал, захватил власть в Киеве", - добавил он.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)БрюссельВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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