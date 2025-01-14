В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей
Кулиева: в ГД готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе Москвы, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой в спину. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному случаю.
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"Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, - это постановка на учет. Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников. Такие потерявшие грань подростки должны понимать, что за свои действия им придется ответить. В ближайшее время подготовим соответствующий законопроект", - сказала Кулиева.
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