https://ria.ru/20250114/zakonotvorchestvo-1993678990.html

В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей

В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей - РИА Новости, 14.01.2025

В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей

В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:26:00+03:00

2025-01-14T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе Москвы, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой в спину. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному случаю."Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, - это постановка на учет. Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников. Такие потерявшие грань подростки должны понимать, что за свои действия им придется ответить. В ближайшее время подготовим соответствующий законопроект", - сказала Кулиева.

https://rsport.ria.ru/20250110/izbienie-1993098072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия, лдпр, москва, tiktok