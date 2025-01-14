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В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей - РИА Новости, 14.01.2025
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15:26 14.01.2025 (обновлено: 15:32 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zakonotvorchestvo-1993678990.html
В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей
В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей - РИА Новости, 14.01.2025
В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей
В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:26:00+03:00
2025-01-14T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе Москвы, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой в спину. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному случаю."Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, - это постановка на учет. Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников. Такие потерявшие грань подростки должны понимать, что за свои действия им придется ответить. В ближайшее время подготовим соответствующий законопроект", - сказала Кулиева.
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Госдума РФ, Россия, ЛДПР, Москва, TikTok
В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей

Кулиева: в ГД готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей, а также своих сверстников, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что московская школьница ударила ногой малыша, когда записывала видео с подругой. Инцидент произошел в Бабушкинском районе Москвы, пока родителей не было дома. Подростки решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила ребенка ногой в спину. Он плакал, пока школьница танцевала на камеру. Видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в соцсети TikTok. столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному случаю.
«
"Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, - это постановка на учет. Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников. Такие потерявшие грань подростки должны понимать, что за свои действия им придется ответить. В ближайшее время подготовим соответствующий законопроект", - сказала Кулиева.
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