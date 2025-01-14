https://ria.ru/20250114/zabajkale-1993647161.html

В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию

В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию - РИА Новости, 14.01.2025

В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию

Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:47:00+03:00

2025-01-14T13:47:00+03:00

2025-01-14T13:55:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

московская область (подмосковье)

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ЧИТА, 14 янв – РИА Новости. Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). На распространенном УФСБ видео показано задержание подозреваемого, которое происходило на улице вблизи аптеки в Подмосковье, и доставка его самолетом – по всей видимости, в Читу.

https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html

россия

забайкальский край

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, московская область (подмосковье)