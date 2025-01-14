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В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию - РИА Новости, 14.01.2025
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13:47 14.01.2025 (обновлено: 13:55 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/zabajkale-1993647161.html
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию - РИА Новости, 14.01.2025
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию
Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:47:00+03:00
2025-01-14T13:55:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
московская область (подмосковье)
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ЧИТА, 14 янв – РИА Новости. Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. &quot;Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). На распространенном УФСБ видео показано задержание подозреваемого, которое происходило на улице вблизи аптеки в Подмосковье, и доставка его самолетом – по всей видимости, в Читу.
https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html
россия
забайкальский край
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, забайкальский край, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию

В Подмосковье задержали мужчину, переводившего деньги боевикам в Сирию

© ФСБ РоссииЗадержание мужчины, переводившего деньги боевикам в Сирию
Задержание мужчины, переводившего деньги боевикам в Сирию - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© ФСБ России
Задержание мужчины, переводившего деньги боевикам в Сирию
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ЧИТА, 14 янв – РИА Новости. Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.
«

"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).
На распространенном УФСБ видео показано задержание подозреваемого, которое происходило на улице вблизи аптеки в Подмосковье, и доставка его самолетом – по всей видимости, в Читу.
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