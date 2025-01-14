https://ria.ru/20250114/zabajkale-1993647161.html
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию - РИА Новости, 14.01.2025
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию
Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:47:00+03:00
2025-01-14T13:47:00+03:00
2025-01-14T13:55:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
московская область (подмосковье)
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ЧИТА, 14 янв – РИА Новости. Задержан мужчина, переводивший деньги боевикам в Сирию, сообщает пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан мужчина 1991 года рождения, пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). На распространенном УФСБ видео показано задержание подозреваемого, которое происходило на улице вблизи аптеки в Подмосковье, и доставка его самолетом – по всей видимости, в Читу.
https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали мужчину за финансирование боевиков в Сирию
В Подмосковье задержали мужчину, переводившего деньги боевикам в Сирию