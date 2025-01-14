https://ria.ru/20250114/yaroslavl-1993625960.html
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:32:00+03:00
2025-01-14T12:32:00+03:00
2025-01-14T13:11:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года, видео с его признанием обнародовала ФСБ России."В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный.ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ярославский областной суд, ярославская область, россия
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Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал, что сотрудничал с Украиной с декабря