https://ria.ru/20250114/yaroslavl-1993625960.html

Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной

Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025

Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной

Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:32:00+03:00

2025-01-14T12:32:00+03:00

2025-01-14T13:11:00+03:00

украина

ярославль

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

ярославский областной суд

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года, видео с его признанием обнародовала ФСБ России."В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный.ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.

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ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ярославский областной суд, ярославская область, россия