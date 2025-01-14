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Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025
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12:32 14.01.2025 (обновлено: 13:11 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/yaroslavl-1993625960.html
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 14.01.2025
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной
Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T12:32:00+03:00
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украина
ярославль
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
ярославский областной суд
ярославская область
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года, видео с его признанием обнародовала ФСБ России."В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный.ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
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украина, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ярославский областной суд, ярославская область, россия
Украина, Ярославль, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ярославский областной суд, Ярославская область, Россия
Готовивший теракт под Ярославлем рассказал о сотрудничестве с Украиной

Готовивший теракт под Ярославлем рассказал, что сотрудничал с Украиной с декабря

© ФСБ РоссииЗадержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ. Кадр видео
Задержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© ФСБ России
Задержание подозреваемого в подготовке теракта с применением токсичных химических веществ. Кадр видео
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Злоумышленник, готовивший отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с декабря 2024 года, видео с его признанием обнародовала ФСБ России.
"В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником "Великий воин корпуса". Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился", - сказал задержанный.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Обвиняемый в теракте в Курске подросток разделял идеологию насилия
12 января, 16:22
ФСБ сообщила ранее, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
Задержанный агент Украины, 1984 года рождения, заключен под стражу до 7 марта, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
Задержание подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Приамурье задержали подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе
9 января, 04:42
 
УкраинаЯрославльФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияЯрославский областной судЯрославская областьРоссия
 
 
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