https://ria.ru/20250114/vzryvchatka-1993663106.html

В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки

В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки - РИА Новости, 14.01.2025

В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки

Два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" погибли, еще один пострадал при утилизации почти 4 тонн выслужившей срок взрывчатки в Томской области, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:40:00+03:00

2025-01-14T14:40:00+03:00

2025-01-14T15:11:00+03:00

происшествия

томская область

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россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" погибли, еще один пострадал при утилизации почти 4 тонн выслужившей срок взрывчатки в Томской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При утилизации 3,7 тонны выслуживших срок взрывчатых веществ произошёл взрыв на территории ООО "Карьер-Камень", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в результате взрыва погибли два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" и один пострадал". Происшествие случилось возле населенного пункта Сухоречье в Томской области. Обстоятельства ЧП выясняет следственно-оперативная группа.

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томская область

кемерово

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происшествия, томская область, кемерово, россия