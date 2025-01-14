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В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки
В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки - РИА Новости, 14.01.2025
В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки
Два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" погибли, еще один пострадал при утилизации почти 4 тонн выслужившей срок взрывчатки в Томской области, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:40:00+03:00
2025-01-14T14:40:00+03:00
2025-01-14T15:11:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" погибли, еще один пострадал при утилизации почти 4 тонн выслужившей срок взрывчатки в Томской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При утилизации 3,7 тонны выслуживших срок взрывчатых веществ произошёл взрыв на территории ООО "Карьер-Камень", - сказал собеседник агентства.По его словам, "в результате взрыва погибли два сотрудника ООО "Кузбасспецвзрыв" и один пострадал". Происшествие случилось возле населенного пункта Сухоречье в Томской области. Обстоятельства ЧП выясняет следственно-оперативная группа.
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происшествия, томская область, кемерово, россия
Происшествия, Томская область, Кемерово, Россия
В Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки
У Сухоречья в Томской области два человека погибли при утилизации взрывчатки