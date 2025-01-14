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В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries
В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries - РИА Новости, 14.01.2025
В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries
В Черемхово неизвестный мужчина пришел в пункт выдачи компании Wildberries и устроил взрыв, который повредил перегородки и выбил стекла, нарушителя разыскивают, РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:12:00+03:00
2025-01-14T20:12:00+03:00
2025-01-14T20:12:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 14 янв - РИА Новости. В Черемхово неизвестный мужчина пришел в пункт выдачи компании Wildberries и устроил взрыв, который повредил перегородки и выбил стекла, нарушителя разыскивают, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара "Вайлдберрис" в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 квадратных метров. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что на месте работает мэр города Черемхово и оперативные службы. Поставлена задача оперативно найти нарушителя.
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Происшествия, Черемхово, Иркутская область, Игорь Кобзев, Wildberries, Россия
В Приангарье мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries
В иркутском Черемхово мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries