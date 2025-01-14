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Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получат выплаты на реабилитацию

Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получат выплаты на реабилитацию - РИА Новости, 14.01.2025

Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получат выплаты на реабилитацию

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами будут получать выплаты от 85 до 110 тысяч рублей на широкий перечень реабилитационных услуг для ребенка, сообщила во... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:13:00+03:00

2025-01-14T15:13:00+03:00

2025-01-14T15:13:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подмосковные семьи с детьми-инвалидами будут получать выплаты от 85 до 110 тысяч рублей на широкий перечень реабилитационных услуг для ребенка, сообщила во вторник вице-губернатор региона Людмила Болатаева. "Уже в этом году благодаря такому цифровому сертификату семья будет получать на карту Мир сумму в размере от 85 до 110 тысяч рублей и может потратить ее на широкий перечень реабилитационных услуг для ребенка", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве пояснили, что сертификат представляет собой денежные средства, которыми можно оплачивать реабилитацию детей в специализированных учреждениях, а всего в этом году такой сертификат получат около 3 тысяч детей-инвалидов. Помимо реабилитационных процедур, ими можно оплатить питание и проживание не только самих пациентов, но и сопровождающих. Обналичить эти деньги нельзя, они расходуются только на реабилитацию. Вице-губернатор добавила, что такой сертификат полностью цифровой и подавать заявление на его получение не нужно, он автоматически будет оформлен на этапе установления ребенку инвалидности. Московская область вошла в число пилотных регионов страны, где будет запущен проект электронных сертификатов для реабилитации детей, впервые признанных инвалидами. В проекте участвуют шесть регионов: Удмуртия, Подмосковье, Рязанская Свердловская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

https://ria.ru/20250113/zhivotnye-1993484081.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева