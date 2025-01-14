https://ria.ru/20250114/vsu-1993687492.html

ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.01.2025

ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:11:00+03:00

2025-01-14T16:11:00+03:00

2025-01-14T16:11:00+03:00

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сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 12 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия в свою очередь поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта Курской области, а также четырёх - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html

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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины