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Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/vsu-1993687087.html
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:09:00+03:00
2025-01-14T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ во вторник семь раз атаковали Никитовский, Калининский и Центрально-Городской районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале управления. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии Украины частично обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993498122.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку

ВСУ в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку дронами-камикадзе

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее ведомство сообщало, что ВСУ во вторник семь раз атаковали Никитовский, Калининский и Центрально-Городской районы Горловки дронами-камикадзе.
"Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале управления.
Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии Украины частично обесточен жилой массив "Строитель".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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