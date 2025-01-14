https://ria.ru/20250114/vsu-1993687087.html

Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку

Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку - РИА Новости, 14.01.2025

Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку

Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:09:00+03:00

2025-01-14T16:09:00+03:00

2025-01-14T16:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ во вторник семь раз атаковали Никитовский, Калининский и Центрально-Городской районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале управления. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии Украины частично обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993498122.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины