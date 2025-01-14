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Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку - РИА Новости, 14.01.2025
Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:09:00+03:00
2025-01-14T16:09:00+03:00
2025-01-14T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ во вторник семь раз атаковали Никитовский, Калининский и Центрально-Городской районы Горловки дронами-камикадзе. "Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале управления. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии Украины частично обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993498122.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
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Украинские войска в восьмой раз за сутки атаковали Горловку
ВСУ в восьмой раз с начала суток атаковали Горловку дронами-камикадзе