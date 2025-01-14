ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и БПЛА
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина попыталась ударить шестью ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в сводке.
Отмечается, что их все сбили при помощи средств ПВО. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, над акваторией Черного моря перехватили еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".