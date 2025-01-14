https://ria.ru/20250114/vsu-1993673533.html

ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025

ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украина попыталась ударить шестью ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:19:00+03:00

2025-01-14T15:19:00+03:00

2025-01-14T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

брянская область

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина попыталась ударить шестью ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорится в сводке.Отмечается, что их все сбили при помощи средств ПВО. Жертв и пострадавших нет. Кроме того, над акваторией Черного моря перехватили еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, добавили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что поддерживаемые западными кураторами действия Киева не останутся без ответа. В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях с помощью ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html

украина

сша

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украина, сша, брянская область