https://ria.ru/20250114/vsu-1993663602.html

Группировка "Север" нанесла огневое поражение формированиям трех бригад ВСУ

Группировка "Север" нанесла огневое поражение формированиям трех бригад ВСУ - РИА Новости, 14.01.2025

Группировка "Север" нанесла огневое поражение формированиям трех бригад ВСУ

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял до 50 военнослужащих,... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T14:45:00+03:00

2025-01-14T14:45:00+03:00

2025-01-14T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад на харьковском направлении, противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250114/spetsoperatsiya-1993571648.html

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россия, волчанск, вооруженные силы украины