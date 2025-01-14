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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 14.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/vsu-1993662877.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 14.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:38:00+03:00
2025-01-14T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
янтарный
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250114/plennyj-1993573708.html
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константиновка, янтарный, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Янтарный, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Юг"

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Украинский пленный о возможном восстании в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаЯнтарныйКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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