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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 14.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:38:00+03:00
2025-01-14T14:38:00+03:00
2025-01-14T14:38:00+03:00
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янтарный
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
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константиновка, янтарный, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Янтарный, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Юг"