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ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 14.01.2025 (обновлено: 15:46 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/vsu-1993660836.html
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ предприняли попытку удара 6 ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, их сбили, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
киев
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку удара 6 ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, их сбили, сообщило Минобороны."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании", - заявили в МО."В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет", - добавили в сообщении.Также над Черным морем были перехвачены две ракеты Storm Shadow."Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.Ранее Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь России. Владимир Путин после этого заявил, что в ответ Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". В Москве неоднократно подчеркивали, что атаки не останутся безнаказанными.
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
https://ria.ru/20250114/vsu-1993662440.html
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россия, брянская область, киев, украина, вооруженные силы украины, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Великобритания
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДетонатор ракеты ATACMS
Детонатор ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости
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Детонатор ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку удара 6 ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, их сбили, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании", - заявили в МО.
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"В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет", - добавили в сообщении.
Также над Черным морем были перехвачены две ракеты Storm Shadow.
"Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь России. Владимир Путин после этого заявил, что в ответ Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". В Москве неоднократно подчеркивали, что атаки не останутся безнаказанными.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАВеликобритания
 
 
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