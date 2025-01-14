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ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ предприняли попытку удара 6 ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, их сбили, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T14:31:00+03:00
2025-01-14T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ВСУ предприняли попытку удара 6 ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 беспилотником по Брянской области, их сбили, сообщило Минобороны."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании", - заявили в МО."В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет", - добавили в сообщении.Также над Черным морем были перехвачены две ракеты Storm Shadow."Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.Ранее Джо Байден разрешил Киеву применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь России. Владимир Путин после этого заявил, что в ответ Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". В Москве неоднократно подчеркивали, что атаки не останутся безнаказанными.
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Великобритания
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и БПЛА