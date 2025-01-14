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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2025
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T14:21:00+03:00
2025-01-14T14:21:00+03:00
2025-01-14T14:21:00+03:00
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "ВСУ продолжают обстреливать из артиллерийских орудий Каменку-Днепровскую. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Опасность новых ударов по-прежнему сохраняется. Работает ПВО", - написал Балицкий. Губернатор призвал жителей переместиться в укрытия и без лишней необходимости не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. "Также прошу автомобилистов воздержаться пока от поездок в Каменку-Днепровскую", - подчеркнул губернатор. На прошлой неделе две женщины погибли при обстреле этого города.
https://ria.ru/20250114/kimakovskiy-1993632363.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области