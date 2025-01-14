https://ria.ru/20250114/vsu-1993597837.html

ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 14.01.2025

ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:50:00+03:00

2025-01-14T10:50:00+03:00

2025-01-14T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 12 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего за сутки под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993402741.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины