Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью
Жена захваченного ВСУ под Купянском итальянца Джанни Ченни обратилась за помощью
© Фото : соцсетиДжанни Ченни
© Фото : соцсети
Джанни Ченни. Архивное фото
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САМАРА, 14 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации.
В пятницу интернет-издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. По данным интернет-портала, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что в 2024 году мужчина уволился. До переезда в Россию пиццайоло жил в Неаполе, а затем в Финляндии.
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"Мне не известно ничего (на данный момент о нем. — Прим. ред.). <...> У нас просто трое детей, младшему ребенку два года. <...> Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался", — сказала Екатерина Ченни.
Женщина добавила, что старшему и среднему ребенку 12 и пять лет.
О том, что мужа захватили украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видеороликов в интернете. Женщина уточнила, что обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".