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Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:22 14.01.2025 (обновлено: 14:55 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/vsu-1993569552.html
Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью
Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью - РИА Новости, 14.01.2025
Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью
Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T04:22:00+03:00
2025-01-14T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
луганская народная республика
татьяна москалькова
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САМАРА, 14 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации.В пятницу интернет-издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. По данным интернет-портала, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что в 2024 году мужчина уволился. До переезда в Россию пиццайоло жил в Неаполе, а затем в Финляндии. "Мне не известно ничего (на данный момент о нем. — Прим. ред.). &lt;...&gt; У нас просто трое детей, младшему ребенку два года. &lt;...&gt; Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался", — сказала Екатерина Ченни. Женщина добавила, что старшему и среднему ребенку 12 и пять лет. О том, что мужа захватили украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видеороликов в интернете. Женщина уточнила, что обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993185426.html
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова
Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью

Жена захваченного ВСУ под Купянском итальянца Джанни Ченни обратилась за помощью

© Фото : соцсетиДжанни Ченни
Джанни Ченни - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : соцсети
Джанни Ченни. Архивное фото
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САМАРА, 14 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации.
В пятницу интернет-издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. По данным интернет-портала, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что в 2024 году мужчина уволился. До переезда в Россию пиццайоло жил в Неаполе, а затем в Финляндии.
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"Мне не известно ничего (на данный момент о нем. — Прим. ред.). <...> У нас просто трое детей, младшему ребенку два года. <...> Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался", — сказала Екатерина Ченни.
Женщина добавила, что старшему и среднему ребенку 12 и пять лет.
О том, что мужа захватили украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видеороликов в интернете. Женщина уточнила, что обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаТатьяна Москалькова
 
 
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