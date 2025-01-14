https://ria.ru/20250114/vsu-1993569552.html

Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью

Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью - РИА Новости, 14.01.2025

Жена захваченного ВСУ итальянца обратилась за помощью

Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T04:22:00+03:00

2025-01-14T04:22:00+03:00

2025-01-14T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

луганская народная республика

татьяна москалькова

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САМАРА, 14 янв — РИА Новости. Екатерина Ченни, жена захваченного украинскими военными под Купянском итальянца Джанни Ченни, рассказала РИА Новости подробности сложившейся ситуации.В пятницу интернет-издание today.it опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. По данным интернет-портала, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил эту информацию и уточнил, что в 2024 году мужчина уволился. До переезда в Россию пиццайоло жил в Неаполе, а затем в Финляндии. "Мне не известно ничего (на данный момент о нем. — Прим. ред.). <...> У нас просто трое детей, младшему ребенку два года. <...> Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался", — сказала Екатерина Ченни. Женщина добавила, что старшему и среднему ребенку 12 и пять лет. О том, что мужа захватили украинские военные, Екатерина узнала из новостей и видеороликов в интернете. Женщина уточнила, что обратилась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993185426.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, татьяна москалькова