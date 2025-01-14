https://ria.ru/20250114/vs-1993574516.html

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС - РИА Новости, 14.01.2025

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:37:00+03:00

2025-01-14T06:37:00+03:00

2025-01-14T06:45:00+03:00

калуга

казань

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Казань (UWKD); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html

калуга

казань

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, казань, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность