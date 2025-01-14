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В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС - РИА Новости, 14.01.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:37:00+03:00
2025-01-14T06:37:00+03:00
2025-01-14T06:45:00+03:00
калуга
казань
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Казань (UWKD); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, казань, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Калуга, Казань, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск ВС
В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск бортов