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На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.01.2025
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10:12 14.01.2025 (обновлено: 10:43 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/vozgoranie-1993593485.html
На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение
На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.01.2025
На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение
Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T10:12:00+03:00
2025-01-14T10:43:00+03:00
саратов
происшествия
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, предварительно, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
https://ria.ru/20250114/bpla-1993581147.html
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саратов, происшествия, энгельс, роман бусаргин
Саратов, Происшествия, Энгельс, Роман Бусаргин
На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение

В Саратове ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПожар на промышленном предприятии
Пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Пожар на промышленном предприятии. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, предварительно, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.
Саратов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Энгельсе и Саратове при атаке БПЛА пострадали два предприятия
08:53
 
СаратовПроисшествияЭнгельсРоман Бусаргин
 
 
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