https://ria.ru/20250114/vozgoranie-1993593485.html

На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение

На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.01.2025

На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение

Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T10:12:00+03:00

2025-01-14T10:12:00+03:00

2025-01-14T10:43:00+03:00

саратов

происшествия

энгельс

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993240488_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7d48daf2547c2ada325e34a7ebad17d2.jpg

САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, предварительно, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.

https://ria.ru/20250114/bpla-1993581147.html

саратов

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, происшествия, энгельс, роман бусаргин