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Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств - РИА Новости, 14.01.2025
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13:44 14.01.2025 (обновлено: 15:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/volodin-1993646054.html
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств - РИА Новости, 14.01.2025
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:44:00+03:00
2025-01-14T15:30:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей.&quot;Надо сказать, что нам удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат, но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств недорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий&quot;, — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Володин отметил, что речь идет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, а также о нехватке сотрудников в сферах здравоохранения и образования."Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вывести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — добавил председатель ГД.При этом он не уточнил, какие министерства имеются в виду.
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств

Володин заявил, что некоторые министерства подходят к работе недобросовестно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей.
«

"Надо сказать, что нам удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат, но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств недорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Володин отметил, что речь идет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, а также о нехватке сотрудников в сферах здравоохранения и образования.
"Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вывести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — добавил председатель ГД.
При этом он не уточнил, какие министерства имеются в виду.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
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