https://ria.ru/20250114/volodin-1993646054.html

Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств

Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств - РИА Новости, 14.01.2025

Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T13:44:00+03:00

2025-01-14T13:44:00+03:00

2025-01-14T15:30:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей."Надо сказать, что нам удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат, но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств недорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Володин отметил, что речь идет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, а также о нехватке сотрудников в сферах здравоохранения и образования."Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вывести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — добавил председатель ГД.При этом он не уточнил, какие министерства имеются в виду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, госдума рф, политика