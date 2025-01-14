https://ria.ru/20250114/volodin-1993646054.html
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств - РИА Новости, 14.01.2025
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:44:00+03:00
2025-01-14T13:44:00+03:00
2025-01-14T15:30:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей."Надо сказать, что нам удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат, но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств недорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Володин отметил, что речь идет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, а также о нехватке сотрудников в сферах здравоохранения и образования."Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вывести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — добавил председатель ГД.При этом он не уточнил, какие министерства имеются в виду.
https://ria.ru/20250114/migratsiya-1993645196.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0803a24eafda9357023dfaf3aec5428b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин заявил о недобросовестной работе некоторых министерств
Володин заявил, что некоторые министерства подходят к работе недобросовестно
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уличил ряд министерств в недобросовестном подходе к исполнению обязанностей.
«
"Надо сказать, что нам удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат, но хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств недорабатывает, подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Володин отметил, что речь идет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации, а также о нехватке сотрудников в сферах здравоохранения и образования.
"Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вывести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему", — добавил председатель ГД.
При этом он не уточнил, какие министерства имеются в виду.