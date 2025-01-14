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Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2025
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13:40 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html
Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин
Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин - РИА Новости, 14.01.2025
Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин
США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа над фашизмом, они пытаются исказить историю, переписать её, поэтому нужно сделать всё, чтобы защитить... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:40:00+03:00
2025-01-14T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа над фашизмом, они пытаются исказить историю, переписать её, поэтому нужно сделать всё, чтобы защитить правду о войне, о её героях, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне, пытаются исказить историю, переписать ее, оскорбляя подвиг тех, кто себя защитить не может. Мы с вами, их внуки, правнуки, должны сделать все для того, чтобы память была защищена. И это для нас не просто должен быть приоритет. Это часть нашей жизни, это наш выбор, потому что по-другому быть не может", - сказал он на пленарном заседании. Володин напомнил, что Соединенные Штаты Америки и Англия вступили в войну, открыв второй фронт в 1944 году. "Если брать совокупные их потери, они составляют менее 900 тысяч. У нас только под Сталинградом и Ржевом лежат более 2,5 миллиона наших солдат и офицеров. Поэтому, не обижая никого, но все-таки совесть-то надо иметь. Поэтому когда сейчас зачастую слышится именно от лидеров этих государств, что они победили в войне, надо просто-напросто взять и почитать выступления и Рузвельта, и Черчилля того времени. Эти все речи, они были сказаны публично, поэтому самое плохое, когда политики лгут. Вот на лжи невозможно построить будущее", - объяснил председатель ГД. Поэтому, добавил Володин, когда разговор идет о Второй мировой войне, надо понимать, что советские солдаты, советские офицеры спасли мир от "коричневой чумы", и нужно помнить всегда, "благодаря кому живем, и быть достойными их памяти, памяти победителей".
https://ria.ru/20250110/zaharova-1993086165.html
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англия, сша, франция, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Англия, США, Франция, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин

Володин: Запад забыл о цене победы над фашизмом, поэтому РФ надо защитить правду

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа над фашизмом, они пытаются исказить историю, переписать её, поэтому нужно сделать всё, чтобы защитить правду о войне, о её героях, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня США, Англия, Франция забыли, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне, пытаются исказить историю, переписать ее, оскорбляя подвиг тех, кто себя защитить не может. Мы с вами, их внуки, правнуки, должны сделать все для того, чтобы память была защищена. И это для нас не просто должен быть приоритет. Это часть нашей жизни, это наш выбор, потому что по-другому быть не может", - сказал он на пленарном заседании.
Володин напомнил, что Соединенные Штаты Америки и Англия вступили в войну, открыв второй фронт в 1944 году.
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"Если брать совокупные их потери, они составляют менее 900 тысяч. У нас только под Сталинградом и Ржевом лежат более 2,5 миллиона наших солдат и офицеров. Поэтому, не обижая никого, но все-таки совесть-то надо иметь. Поэтому когда сейчас зачастую слышится именно от лидеров этих государств, что они победили в войне, надо просто-напросто взять и почитать выступления и Рузвельта, и Черчилля того времени. Эти все речи, они были сказаны публично, поэтому самое плохое, когда политики лгут. Вот на лжи невозможно построить будущее", - объяснил председатель ГД.
Поэтому, добавил Володин, когда разговор идет о Второй мировой войне, надо понимать, что советские солдаты, советские офицеры спасли мир от "коричневой чумы", и нужно помнить всегда, "благодаря кому живем, и быть достойными их памяти, памяти победителей".
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