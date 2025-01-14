https://ria.ru/20250114/voennye-1993610893.html

Суд вынес приговор семи военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Суд вынес приговор семи военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область - РИА Новости, 14.01.2025

Суд вынес приговор семи военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы семерых украинских военных, вторгшихся на территорию Курской области и... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:46:00+03:00

2025-01-14T11:46:00+03:00

2025-01-14T12:02:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ТУЛА, 14 янв – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы семерых украинских военных, вторгшихся на территорию Курской области и признанных виновными в совершении теракта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.Уголовное дело рассматривали в помещении Курского областного суда. Предварительное следствие велось военным следственным управлением СК России по Московскому военному округу."Семеро бойцов ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ст. 205 УК РФ. Им назначено наказание от 15 до 16 лет лишения свободы каждому: первые три года в тюрьме, затем в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.По данным СК, приговор вынесен в отношении военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка.Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20250113/pentagon-1993540247.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, происшествия