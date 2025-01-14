https://ria.ru/20250114/vklady-1993532274.html

Кто и зачем готовит заморозку вкладов

Кто и зачем готовит заморозку вкладов - РИА Новости, 14.01.2025

Кто и зачем готовит заморозку вкладов

Вы уже в курсе, что вклады в банках заморозят? Нет? Но ведь об этом же говорят с самого начала зимы — и все обсуждают. Еще месяц назад об этом "что-то слышал"... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:02:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993534739_187:58:1605:856_1920x0_80_0_0_9dc790e7a2be75a27b9fe920570ec681.jpg

Вы уже в курсе, что вклады в банках заморозят? Нет? Но ведь об этом же говорят с самого начала зимы — и все обсуждают. Еще месяц назад об этом "что-то слышал" каждый пятый — сейчас наверняка уже каждый второй. И если в середине декабря четверть населения (включая тех, до кого еще не дошли слухи) тревожилась насчет заморозки вкладов, то сейчас их еще больше. Откуда взялись слухи и кто их раскручивает?Очередная волна пошла на прошлой неделе, и в понедельник Центробанк назвал подобные предположения абсурдными. Как же отреагировали на это "независимые политологи"? Раскритиковали ЦБ: "скорость реакции была слишком замедленной", и "пауза, которую ЦБ держал, когда тема заморозки вкладов стала активно прокачиваться, тоже не способствовала доверию" к банкам. А другие посетовали, что с опровержением выступили не председатель Центробанка Набиуллина или руководители банка, а сайт ЦБ. Действительно, безобразие — куда смотрят власти?Проблема в том, что та же Набиуллина опровергала слухи еще месяц назад, так же как и другие топ-менеджеры. Но кому это интересно, если цель состоит не в установлении истины, а как раз в подрыве доверия. Причем не просто к ЦБ, а к финансовой системе страны. А через нее — и к власти вообще. Зачем? Не знаю, зачем это нужно конкретным "экспертам", но слабо верится в то, что они не понимают, в какую игру играют.Все ведь просто: в российской экономике и финансовой системе — при всех сложностях — нет предпосылок для масштабного финансового кризиса, и уж тем более не в стиле российской власти прибегать к самоубийственным финансовым мерам. А замораживание вкладов — это не просто нарушение прав граждан и предприятий, это самострел, причем с долгосрочными негативными последствиями. Никто не будет это делать — и для того, чтобы понимать это, не нужны ни уверения Путина, ни ежедневные опровержения Набиуллиной. Достаточно просто трезво и объективно оценивать ситуацию — и в стране, и в экономике, и во власти, и на фронте. Да, последнее тоже очень важно, потому что главной мишенью раскрутки темы "вклады заморозят" как раз фронт и является.Россию нужно сломать — и если это не получается сделать извне, то есть на фронте (а в это не верят уже даже самые упертые русофобы), значит, нужно попытаться сделать изнутри. Посеять в обществе неуверенность в собственных силах, уныние, страх, разочарование: все плохо — если не на фронте, то в экономике, если не сейчас, то скоро будет. Доллар будет по 150, представляете? А слышали, что вклады скоро заморозят? Нет? Ну так вы просто не знаете нашу историю — все плохое непременно случается.Расчет на рост панических настроений в обществе, чтобы потом все это вылилось в смуту. Как это работает в истории с вкладами? Если бы удалось убедить в предстоящей заморозке большинство (даже относительное) граждан и они массово ринулись снимать деньги со счетов, банковская система просто не справилась бы с выдачей наличных. Произошел бы коллапс, который и привел бы к заморозке вкладов, пусть и временной. Это совсем не то, что имеется в виду под настоящей заморозкой (тут, как правило, речь идет о многолетней заморозке, причем порой и без начисления процентов), но для тяжелейшего удара по экономике России хватило бы. И не только по экономике — доверие к власти падает, от нее начинают требовать срочно всего и сразу (включая и прямо противоположное: "победить в войне" и "прекратить войну"), и начинается внутренняя смута.Все это мы проходили в феврале 1917 года, во время тяжелой, но вовсе не проигранной войны, и тогда это обернулось не просто поражением, а распадом и катастрофической Гражданской войной. Россия в начале 1917-го не была обречена на поражение, а продвигалась к пусть и относительной, но победе, однако ее сумели подорвать изнутри, причем не столько даже внешние противники, сколько внутренние некомпетентные болтуны, сделавшие сознательную ставку на подрыв доверия к власти. Этот урок дался нам огромной ценой — и мы не должны допускать даже намека на возможность его повторения.

https://ria.ru/20241228/inflyatsiya-1991861974.html

https://ria.ru/20241228/tsb-1991860627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, аналитика