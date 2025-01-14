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В Словакии назвали Россию основным партнером в сфере энергетики и торговли - РИА Новости, 14.01.2025
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17:20 14.01.2025
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В Словакии назвали Россию основным партнером в сфере энергетики и торговли
В Словакии назвали Россию основным партнером в сфере энергетики и торговли - РИА Новости, 14.01.2025
В Словакии назвали Россию основным партнером в сфере энергетики и торговли
Россия является основным партнером в сферах энергетики и торговли для Словакии, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T17:20:00+03:00
2025-01-14T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия является основным партнером в сферах энергетики и торговли для Словакии, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Мы считаем, что основным партнером с точки зрения истории сотрудничества в области энергетики и торговли, с самым большим потенциалом, (является - ред.) Российская Федерация", - сказал он на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Данко добавил, что Словакия, как страна-участница ЕС, является "жертвой лицемерной политики" Запада, некоторые политики в Брюсселе не хотят, чтобы у стран были хорошие отношения. "Вчера я с улыбкой сказал моему другу Володину, что если давление на нас будет продолжаться, мы, может, переедем сюда. Он улыбнулся. Но я уверен, что нам удастся справиться с теми силами, которые против нас", - отметил вице-спикер.
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словакия, россия, брюссель, андрей данко, валентина матвиенко, совет федерации рф, евросоюз, в мире
Словакия, Россия, Брюссель, Андрей Данко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире
В Словакии назвали Россию основным партнером в сфере энергетики и торговли

Данко: Россия является основным энергетическим партнером для Словакии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкАндрей Данко
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Андрей Данко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия является основным партнером в сферах энергетики и торговли для Словакии, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Мы считаем, что основным партнером с точки зрения истории сотрудничества в области энергетики и торговли, с самым большим потенциалом, (является - ред.) Российская Федерация", - сказал он на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Данко добавил, что Словакия, как страна-участница ЕС, является "жертвой лицемерной политики" Запада, некоторые политики в Брюсселе не хотят, чтобы у стран были хорошие отношения.
"Вчера я с улыбкой сказал моему другу Володину, что если давление на нас будет продолжаться, мы, может, переедем сюда. Он улыбнулся. Но я уверен, что нам удастся справиться с теми силами, которые против нас", - отметил вице-спикер.
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
12 января, 14:51
 
СловакияРоссияБрюссельАндрей ДанкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвросоюзВ мире
 
 
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