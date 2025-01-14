https://ria.ru/20250114/uscherb-1993586732.html

Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов

Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов - РИА Новости, 14.01.2025

Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 275 миллиардов долларов

Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов, говорится в соцсетях сервиса наблюдения за погодой AccuWeather. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T09:33:00+03:00

2025-01-14T09:33:00+03:00

2025-01-14T11:41:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до 250-275 миллиардов долларов, говорится в соцсетях сервиса наблюдения за погодой AccuWeather."AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь <...> из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии", — говорится в сообщении.Лесные пожары начались в Лос-Анджелесе 7 января, их уже признали самыми масштабными в истории штата: площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека, огонь уничтожил более 12,3 тысячи строений. Сгорели дома известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.Как утверждают метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. При этом в сообщении Daily Mail 10 января говорилось, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала бедствия потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 спецстанций.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993484474.html

https://ria.ru/20250112/pozhary-1993324087.html

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Варвара Скокшина

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