Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 460 военных в курском приграничье
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 460 боевиков ВСУ, три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров, 1561 боевую бронированную машину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.