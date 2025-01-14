Рейтинг@Mail.ru
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/ukraina-1993670947.html
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев
Украинский народ остается для россиян братским, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты, заявил постоянный член Совета... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:04:00+03:00
россия
николай патрушев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский народ остается для россиян братским, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Хочу еще раз подчеркнуть, что украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты. Нам небезразлично то, что происходит на Украине", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670159.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев, украина
Россия, Николай Патрушев, Украина
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев

Помощник президента Патрушев: украинцы остаются для россиян братским народом

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский народ остается для россиян братским, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты. Нам небезразлично то, что происходит на Украине", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Патрушев прокомментировал заявления Трампа о завоевании новых штатов
15:02
 
РоссияНиколай ПатрушевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала