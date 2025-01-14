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Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.01.2025
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев
Украинский народ остается для россиян братским, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты, заявил постоянный член Совета... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:04:00+03:00
2025-01-14T15:04:00+03:00
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинский народ остается для россиян братским, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев. "Хочу еще раз подчеркнуть, что украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией, как бы ни утверждали обратное помешанные на "украинстве" киевские пропагандисты. Нам небезразлично то, что происходит на Украине", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
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россия, николай патрушев, украина
Россия, Николай Патрушев, Украина
Украинский народ остается для россиян братским, заявил Патрушев
Помощник президента Патрушев: украинцы остаются для россиян братским народом