https://ria.ru/20250114/ukraina-1993539547.html

Украинский терроризм пришел в Европу

Украинский терроризм пришел в Европу - РИА Новости, 14.01.2025

Украинский терроризм пришел в Европу

Киев продолжает стремительно повышать ставки в игре, где в тугой клубок сплелись интересы государств Евросоюза, транзит российского газа, физическое будущее... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:00:00+03:00

2025-01-14T08:02:00+03:00

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Киев продолжает стремительно повышать ставки в игре, где в тугой клубок сплелись интересы государств Евросоюза, транзит российского газа, физическое будущее самого Зеленского и его ближайшего окружения. Российское Министерство обороны отчиталось, что в субботу, 11 января, была успешно отражена попытка массового воздушного удара по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Наши стражи неба сбили все девять беспилотных аппаратов, летевших в район населенного пункта Гай-Кодзор, пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет, прокачка голубого топлива выполняется в штатном режиме.Событие, которое на фоне последних трех лет могло быть совершенно рядовым, если бы не одна деталь. Газоизмерительная станция "Русская" обеспечивает работу "Турецкого потока" — последней транспортной магистрали, по которой российские углеводороды экспортируются в Европу.Хочется сказать очень многое, но для объективности изложения вначале дадим слово самим европейцам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с оперативным заявлением, что атака на газовую инфраструктуру "Потока" — это атака на суверенитет стран — получателей газа, так как энергоснабжение (читай: сохранение экономики) и самой Венгрии, и Центральной Европы в целом без южного маршрута невозможно.Можно констатировать, что венгры и словаки в ответ тоже идут на открытую конфронтацию, так как буквально пару дней назад Сийярто выступил с совместной речью со своим словацким коллегой Юраем Бланаром. Зеленскому напомнили, что, согласно одному из пунктов соглашения о евроассоциации, Украина обязуется обеспечивать бесперебойный транзит российского газа через свою территорию. Нужно помнить, что данное соглашение было подписано десять лет назад, но о таком условии ни Брюссель, ни Киев ранее никогда не упоминали. А оно, оказывается, было. И то, что его вытащили на передний край информационной сцены, говорит само за себя.Сам факт того, что этот пункт не удален из соглашения к 2025 году, наглядно демонстрирует реальные успехи Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов. Точнее, полное их отсутствие, о чем прямо пишет Berliner Zeitung со ссылкой на годовой отчет "Новатэка". А именно: что закупки российского сжиженного газа странами еврозоны в текущем сезоне бьют все рекорды. Базовая причина — дешевизна нашего СПГ, он привычно дороже трубопроводного, но дешевле американского аналога, причем на внутреннем рынке США, то есть еще до его удорожания после трансокеанской перевозки. Российский СПГ ввозится в Европу по средней цене в 4,7 доллара за миллион британских термических единиц (170 долларов за тысячу кубометров).В европейских столицах осознают безальтернативность российского СПГ в качестве спасательного круга для экономик Старого Света, потому "Новатэк" планирует к концу текущего года увеличить производство сжиженного газа втрое.Чем руководствовался Киев, отдавая приказ нанести удар по "Турецкому потоку", сказать сложно. Предположим, что Зеленский и его окружение находятся в столь отчаянном положении, что осознанно хоронят собственноручно взращенные надежды о евроинтеграции, переводя отношения с Брюсселем в открытое вредительство и шантаж. Ведь, достигни удар своей цели, в энергетический нокдаун отправились бы не только Венгрия и Словакия, с которыми у Киева открытая вражда. "Поток" проходит через Турцию, которая отбирает из трубы более четырех миллиардов кубометров для собственных нужд и тянется дальше сквозь Болгарию, Сербию и Венгрию, каждая из которых на постоянной основе контрактует часть общего объема прокачки. Кроме этого, газ через сеть региональных интерконнекторов уходит в Румынию, Молдавию, Македонию и Хорватию. Остаточные объемы, уходящие туда, невелики, но их потеря в любом случае не обрадует местных экономистов и промышленников, уже заложивших в годовые планы расходы на покупку энергоресурсов. И дело даже не столько в перерасходе средств, а в дефиците природного газа как такового. Зима в Европе достаточно холодная, подземные хранилища планомерно опустошаются, а цены на бирже не менее стабильно держатся выше значений, ожидавшихся осенью.Компании на местах, естественно, пользуются ситуацией, манипулируя ценами, создавая дефицит. Раньше все свои беды и неудачи можно было валить на происки злых русских, а теперь президент Чехии Петр Павел предлагает национализировать все газовые хранилища, чтобы обеспечить энергетическую безопасность стран еврозоны, исключив из схемы частных посредников. Положение нагляднее некуда.Все эти выкладки и цифры известны в Киеве, потому атака на станцию, обеспечивающую работу "Турецкого потока", — это не что иное, как ничем не прикрытый терроризм. Только направленный уже на Запад — против стран Евросоюза, в число которых Украина так яростно стремилась десять лет, но, видимо, растеряла последние надежды и теперь готова на открытый шантаж тех, кто три года обеспечивал ее оружием и деньгами. Дональд Трамп грозится пересмотреть объемы военной помощи Киеву. Глядя на Штаты, схожие настроения начинают тихо звучать и в европейском политическом бомонде. Зеленского это никак не устраивает, ведь он остается при власти ровно столько, сколько идет война.Произошедшее с высокой долей вероятности — это бросок отчаяния загнанной в угол крысы, которой уже нечего терять, включая отношения с Евросоюзом, в рамках которых Украину всегда рассматривали как надоедливую и наглую нищенку. К огромному счастью всех государств, чьи земли нанизаны на стальные трубы "Турецкого потока", Россия печется не только о безопасности собственного неба — эта круглосуточная забота автоматически распространяется и на внешние экспортные контракты, то есть защиту интересов стран-покупателей.Хотя очень хочется, чтобы западные спонсоры войны однажды на своей шкуре прочувствовали все прелести украинского терроризма, который они так старательно кормили и пестовали против России.

https://ria.ru/20250113/kreml-1993525355.html

https://ria.ru/20250113/ek-1993475467.html

https://ria.ru/20250113/ataka-1993427401.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, украина, спецоперация, европа, в мире