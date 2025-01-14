https://ria.ru/20250114/ufa-1993636581.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.01.2025
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты в уфимском аэропорту сняты, сообщает аэропорт Уфы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T13:04:00+03:00
2025-01-14T13:04:00+03:00
2025-01-14T13:11:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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УФА, 14 янв – РИА Новости. Временные ограничения на полеты в уфимском аэропорту сняты, сообщает аэропорт Уфы в своем Telegram-канале.Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Уфы временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности."В 15.00 (13.00 мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Согласно онлайн-табло авиаузла, на вылет и прилет задерживаются более 30 авиарейсов.
https://ria.ru/20250114/saratov-1993600585.html
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уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения на полеты