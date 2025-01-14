https://ria.ru/20250114/tula-1993573973.html
В Туле почти потушили пожар в военном госпитале
В Туле почти потушили пожар в военном госпитале - РИА Новости, 14.01.2025
В Туле почти потушили пожар в военном госпитале
Пожар в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле почти потушили, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:21:00+03:00
2025-01-14T06:21:00+03:00
2025-01-14T06:21:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пожар в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле почти потушили, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Тушение пожара в здании военного госпиталя практически завершено. В настоящее время проводится дополнительный пролив для исключения повторных возгораний", - написал он. Миляев добавил, что движение автомобилей и общественного транспорта по улице Советской в утренние часы будет возобновлено, останется закрытым проезд по улице Союзной. Как сообщало ранее правительство Тульской области, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской в Туле. Из здания были эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. По информации Миляева, находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ. В тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 человек личного состава МЧС.
https://ria.ru/20250113/pozhar-1993527643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туле почти потушили пожар в военном госпитале
Губернатор Миляев: пожар в здании военного госпиталя в Туле почти потушили