https://ria.ru/20250114/tsentry-1993606776.html

В Красноярском крае открыли почти 500 образовательных центров "Точка роста"

В Красноярском крае открыли почти 500 образовательных центров "Точка роста" - РИА Новости, 14.01.2025

В Красноярском крае открыли почти 500 образовательных центров "Точка роста"

Почти 500 образовательных центров "Точка роста" появилось в течение пяти лет на базе сельских школ и школ малых городов Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T11:33:00+03:00

2025-01-14T11:33:00+03:00

2025-01-14T11:33:00+03:00

красноярский край

ачинский район

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Почти 500 образовательных центров "Точка роста" появилось в течение пяти лет на базе сельских школ и школ малых городов Красноярского края, сообщает министерство образования региона. По данным министерства, "Точка роста" - это пространства внутри школы с современным учебным оборудованием и цифровыми устройствами, где дети могут углубленно изучать дисциплины гуманитарного и технического профиля. Центры образования оснащены лабораториями по химии, физике, биологии, физиологии, экологии, учебными роботами-манипуляторами и цифровыми микроскопами. Обучение проходит на современном оборудовании, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров. "Открылось 470 образовательных центров "Точка роста"... В 2020 году в 27 муниципалитетах открылось 42 таких центра, в 2021 – на 53 территориях "Точки роста" появились в 143 школах, в 2022 году в 42 населенных пунктах начали работу 147 центров, в 2023 году на 33 территориях – 66. В сентябре 2024 года на базе школ открылось еще 72 центра в 33 муниципалитетах", - говорится в сообщении на официальном сайте регионального министерства. Министр образования края Светлана Маковская отметила, что благодаря появлению "Точек роста" в селах и малых городах дети могут ознакомиться с новейшими достижениями науки и техники. "В центрах учащиеся занимаются проектной деятельностью, участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, готовятся к итоговым экзаменам с помощью современных лабораторий по химии, физике, биологии", - подчеркнула Маковская. Директор Тарутинской школы Ачинского района Ольга Войшель рассказала, что федеральная программа дала возможность всем учащимся бесплатно заниматься с использованием передовых технологий. В результате школа получила ноутбуки, квадрокоптеры, манекены для тренировки по оказанию первой медицинской помощи и наборы для лего-конструирования. Для центра "Точка роста" выделен отдельный класс, который был полностью оборудован, и для отдыха школьников появилась зона рекреации. По данным регионального министерства образования, с 2020 года в центрах прошли обучение более 300 тысяч школьников края из малых населенных пунктов. С этого года в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" в школах региона будут оснащаться кабинеты труда и ОБЗР (основ безопасности и защиты Родины).

https://ria.ru/20241021/krasnoyarsk-1979107208.html

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

красноярский край

ачинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, ачинский район