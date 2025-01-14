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Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву - РИА Новости, 14.01.2025
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22:13 14.01.2025 (обновлено: 22:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tsar-1993741954.html
Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву
Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву - РИА Новости, 14.01.2025
Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом для встречи с высшим руководством России и обсуждения вопросы в сферах экономики,... РИА Новости, 14.01.2025
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россия
в мире
цар
москва
фостен-арканж туадера
банги
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом для встречи с высшим руководством России и обсуждения вопросы в сферах экономики, безопасности, сообщили в посольстве РФ в Банги."Четырнадцатого января президент ЦАР Туадера вылетел в Москву с официальным визитом с 15 по 17 января", - говорится с Telegram-канале российской дипмиссии.Там добавили, что международном аэропорту Банги его провожала временный поверенный в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева."В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области", - указали в посольстве. Также отмечается, что "визит обещает стать важным шагом на пути укрепления партнерства между Москвой и Банги".
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россия, в мире, цар, москва, фостен-арканж туадера, банги
Россия, В мире, ЦАР, Москва, Фостен-Арканж Туадера, Банги
Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву

Президент ЦАР Туадера вылетел с официальным визитом в Москву

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом для встречи с высшим руководством России и обсуждения вопросы в сферах экономики, безопасности, сообщили в посольстве РФ в Банги.
"Четырнадцатого января президент ЦАР Туадера вылетел в Москву с официальным визитом с 15 по 17 января", - говорится с Telegram-канале российской дипмиссии.
Там добавили, что международном аэропорту Банги его провожала временный поверенный в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева.
"В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области", - указали в посольстве. Также отмечается, что "визит обещает стать важным шагом на пути укрепления партнерства между Москвой и Банги".
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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