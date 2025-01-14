https://ria.ru/20250114/tsar-1993741954.html

Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву

Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву - РИА Новости, 14.01.2025

Президент ЦАР вылетел с визитом в Москву

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом для встречи с высшим руководством России и обсуждения вопросы в сферах экономики,... РИА Новости, 14.01.2025

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фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вылетел в Москву с официальным визитом для встречи с высшим руководством России и обсуждения вопросы в сферах экономики, безопасности, сообщили в посольстве РФ в Банги."Четырнадцатого января президент ЦАР Туадера вылетел в Москву с официальным визитом с 15 по 17 января", - говорится с Telegram-канале российской дипмиссии.Там добавили, что международном аэропорту Банги его провожала временный поверенный в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева."В рамках поездки президент ЦАР проведет встречи с высшим руководством России для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества в сферах экономики, безопасности и гуманитарной области", - указали в посольстве. Также отмечается, что "визит обещает стать важным шагом на пути укрепления партнерства между Москвой и Банги".

https://ria.ru/20250114/afrika-1993529389.html

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россия, в мире, цар, москва, фостен-арканж туадера, банги