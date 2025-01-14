https://ria.ru/20250114/trevoga-1993744875.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:01:00+03:00
2025-01-14T23:01:00+03:00
2025-01-14T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.49 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. Перед этим ее объявили в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу