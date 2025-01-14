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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/trevoga-1993577320.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:59:00+03:00
2025-01-14T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСК, 14 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
https://ria.ru/20250114/trevoga-1993576543.html
курская область
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Оперштаб: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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КУРСК, 14 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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07:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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