https://ria.ru/20250114/trevoga-1993577320.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.01.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:59:00+03:00
2025-01-14T07:59:00+03:00
2025-01-14T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСК, 14 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
https://ria.ru/20250114/trevoga-1993576543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Оперштаб: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников