https://ria.ru/20250114/trevoga-1993576388.html
В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025
В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:41:00+03:00
2025-01-14T07:41:00+03:00
2025-01-14T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении мэрии. Об опасности атаки беспилотников в Белгородской области сообщалось в 21.34 мск.
https://ria.ru/20240809/trevoga-1965103717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников