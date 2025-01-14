https://ria.ru/20250114/trevoga-1993576388.html

В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2025

В Белгородской области отменили опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:41:00+03:00

2025-01-14T07:41:00+03:00

2025-01-14T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении мэрии. Об опасности атаки беспилотников в Белгородской области сообщалось в 21.34 мск.

https://ria.ru/20240809/trevoga-1965103717.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород