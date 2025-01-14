https://ria.ru/20250114/tramp-1993746120.html
Команду Трампа уведомили о решении Байдена по российскому энергосектору
Команду Трампа уведомили о решении Байдена по российскому энергосектору - РИА Новости, 14.01.2025
Команду Трампа уведомили о решении Байдена по российскому энергосектору
Белый дом утверждает, что команда избранного президента Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении администрации Джо Байдена ввести... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T23:16:00+03:00
2025-01-14T23:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Белый дом утверждает, что команда избранного президента Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении администрации Джо Байдена ввести масштабные санкции против российского энергетического сектора, включая нефть и газ. "Не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором мы не проинформировали бы команду Трампа. Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России – они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем", – заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. При этом чиновник не стал комментировать реакцию команды Трампа на это решение, предложив обратиться за пояснениями к ним.
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в мире, дональд трамп, джо байден, джон кирби, санкции в отношении россии, россия, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Кирби, Санкции в отношении России, Россия, США
Команду Трампа уведомили о решении Байдена по российскому энергосектору
Белый дом: команду Трампа уведомили о планах санкций против энергосектора России