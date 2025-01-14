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Трамп анонсировал создание службы внешних доходов - РИА Новости, 14.01.2025
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19:46 14.01.2025 (обновлено: 20:30 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993726916.html
Трамп анонсировал создание службы внешних доходов
Трамп анонсировал создание службы внешних доходов - РИА Новости, 14.01.2025
Трамп анонсировал создание службы внешних доходов
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в стране службу внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T19:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в стране службу внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от иностранных источников."Сегодня я объявляю, что создам службу внешних доходов для сбора тарифов, пошлин и всех поступлений от зарубежных источников. Мы начнем брать деньги с тех, кто зарабатывает на нас с помощью торговли, и наконец, они начнут платить справедливую долю", - написал Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social.Трамп считает, что ранее в связи со "слабыми торговыми соглашениями" экономика США помогала развиваться другим странам, в то время как американские власти собирали налоги со своих граждан. "Пришло время, чтобы это изменилось", - добавил он.По словам избранного президента, новый орган заработает сразу же в день его инаугурации 20 января.Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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дональд трамп, сша, в мире, китай, канада
Дональд Трамп, США, В мире, Китай, Канада
Трамп анонсировал создание службы внешних доходов

Трамп создаст службу внешних доходов для сбора платежей от зарубежных источников

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в стране службу внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от иностранных источников.
«
"Сегодня я объявляю, что создам службу внешних доходов для сбора тарифов, пошлин и всех поступлений от зарубежных источников. Мы начнем брать деньги с тех, кто зарабатывает на нас с помощью торговли, и наконец, они начнут платить справедливую долю", - написал Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social.
Трамп считает, что ранее в связи со "слабыми торговыми соглашениями" экономика США помогала развиваться другим странам, в то время как американские власти собирали налоги со своих граждан. "Пришло время, чтобы это изменилось", - добавил он.
По словам избранного президента, новый орган заработает сразу же в день его инаугурации 20 января.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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