https://ria.ru/20250114/tramp-1993726916.html

Трамп анонсировал создание службы внешних доходов

Трамп анонсировал создание службы внешних доходов - РИА Новости, 14.01.2025

Трамп анонсировал создание службы внешних доходов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в стране службу внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T19:46:00+03:00

2025-01-14T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в стране службу внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от иностранных источников."Сегодня я объявляю, что создам службу внешних доходов для сбора тарифов, пошлин и всех поступлений от зарубежных источников. Мы начнем брать деньги с тех, кто зарабатывает на нас с помощью торговли, и наконец, они начнут платить справедливую долю", - написал Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social.Трамп считает, что ранее в связи со "слабыми торговыми соглашениями" экономика США помогала развиваться другим странам, в то время как американские власти собирали налоги со своих граждан. "Пришло время, чтобы это изменилось", - добавил он.По словам избранного президента, новый орган заработает сразу же в день его инаугурации 20 января.Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993675965.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, в мире, китай, канада